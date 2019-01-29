استعدادا لزيارة ماكرون.. تكثيف أمني في محيط كاتدرائية العباسية

كتب-إسلام ضيف:

كثفت قوات الشرطة تواجدها في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الثلاثاء؛ لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسي في المقر الباباوي بالكاتدرائية.

وتمركزت قوات الأمن على بوابات الدخول المطلة على شارع رمسيس وبوابة 2 المجاورة لشارع مستشفى الدمرداش.​