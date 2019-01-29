أبرزها الحكم في قضية "غرفة عمليات رابعة".. 8 أحداث متوقعة اليوم

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" أهم الأحداث والفعاليات المتوقعة اليوم الثلاثاء.

1 - يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لمصر، والتي بدأها أمس الأول الأحد، وقام خلالها بعقد جلسة مباحثات ومؤتمر مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عقد المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي.

2 - تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في فعاليات منتدى شباب الجامعات، في يومه الثاني، والذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وحتى 31 يناير الجاري.

3 - يلتقي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مسئولي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث الأوضاع في سوريا.

4 - تنطلق أعمال الدورة الـ13 للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا).

5 - تنظم جامعة طنطا مؤتمر الصحة الأفريقية الأول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات (قاعة المنارة) بالتجمع الخامس بالقاهرة.

6 - تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

7 - تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

8 - تصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".​