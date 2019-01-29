القمة المصرية الفرنسية وتراجع الدولار.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، فضلًا عن نشاط البرلمان ومناقشته لقانون التصالح في بعض المخالفات.

واهتمت كافة الصحف بتشديد الرئيس السيسي على أنه يقف في موقعه رئيسًا للدولة بإرادة مصرية، وتأكيده أنه إذا لم تكن تلك الإرادة موجودة فإنه لن يتردد في تركه فورًا، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في إطار حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست فقط حرية التعبير والرأي ولكن مفهومها أوسع وأشمل، مؤكدًا أن نجاح الدولة في بناء 250 ألف شقة سكنية مجهزة ونقل 250 ألف أسرة كانوا يعيشون في سكن لا يناسب البشر، وفي نفس الوقت الذي تحارب فيه مصر الإرهاب، يمثل جهدًا كبيرًا تقوم به مصر في هذا المجال.

واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس الفرنسي أن أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين هي مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار خاصة في مصر، وإشارته إلى أن مصر وفرنسا تأثرتا في السنوات الأخيرة بالإرهاب وتمكنتا من مواجهته.. منوهًا إلى أن مصر قوة إقليمية واستقرارها أساسي بالنسبة لفرنسا وللمنطقة ولشعبها.

واهتمت الصحف ببدء مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يهدف إلى استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

واهتمت الصحف باختتام فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك "حمد - 3"، والذي استمر لعدة أيام في مملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين.

وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت كافة الصحف بمواصلة تراجع الدولار أمام الجنيه، مشيرة إلى انخفاضه بنحو 9 قروش في عدد من البنوك، لتتراوح أسعاره بين 17.56 جنيه و17.65 جنيه للشراء، و17.66 جنيه و17.75 جنيه للبيع، ليفقد الدولار أكثر من 22 قرشًا أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.​