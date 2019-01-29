"الأرصاد": طقس اليوم معتدل صباحا شديد البرودة ليلا

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبًا، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 20

طنطا 10 20

دمنهور 10 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 20

مطروح 07 18

السلوم 05 18

سيوة 06 20

بورسعيد 09 19

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الإسماعيلية 09 21

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 13 18

نخل 07 18

نويبع 13 20

طابا 12 19

كاترين 02 18

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 20

أسيوط 05 21

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 23

أسوان 11 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 14 24 ​