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أغنية "متجمعين في القاهرة" بالصينية بافتتاح منتدى "الحزام والطريق"

02:01 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
أغنية "متجمعين في القاهرة" بالصينية بافتتاح منتدى "الحزام والطريق"

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - محمد عاطف:

قررت وزارة الإعلام الصينية، ترجمة الأغنية الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوبيل الذهبي، وهي أغنية "متجمعين في القاهرة" إلى اللغة الصينية، وإذاعتها في افتتاح منتدى "الحزام والطريق" الذي ينطلق في أبريل المقبل، بحضور 50 رئيس دولة ويشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أغنية "متجمعين في القاهرة" من غناء الفنانة المصرية ريهام عبدالحكيم، وكلمات الشاعر والناقد شوكت المصري وألحان الفنان حسن زكي، وتوزيع إسلام رفعت، أكورديون وائل نجار، جيتار شريف فهمي، ناي محمد عاطف.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة اليوبيل الذهبي، في 23 يناير حتى 5 فبراير، ويستضيف المعرض "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام الدكتورة سهير القلماوي والدكتور ثروت عكاشة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الإعلام الصينية منتدى الحزام والطريق أغنية متجمعين في القاهرة
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