الحاج علي: جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز المليون في اليوم السادس

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبي" منذ انطلاقه يوم الأربعاء 23 يناير وحتى أمس الاثنين 28 يناير، تخطى حاجز المليون و45 ألف زائر، مشيرًا إلى أن عدد الزوار اليوم الاثنين وصل إلى 165 ألف زائر فقط.

وأضاف الحاج، أنه تيسيرًا على الزوار تم تحديد سعر تذكرة زيارة المعرض بـ3 جنيهات كما تم توفير عدد 70 خط أتوبيس بالتعاون محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض بواقع 7 خطوط للمعارض بشكل دائم.

يذكر أن المساحة الإجمالية للمعرض 45000 متر مربع، ووصل عدد المشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة 723 جناحًا، وعدد الناشرين 748 ناشرًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلًا، وعدد الناشرين الإجمالي 1273 ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 درًا.​