حصاد اليوم السادس لمعرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

شهد اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شهدت الأبواب الرئيسية لقاعات المعرض طوابيرًا طويلة للجماهير التي اصطفت أمامها لدخول أجنحة المعرض المختلفة ومتابعة أنشطتها الثقافية.

وأقيم أمس الاثنين، العديد من الأنشطة الثقفية والفنية طوال اليوم، وشهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة حول محور الكتب المؤسسة للثقافة العربية لمناقشة كتاب "مستقبل الثقافة في مصر"، لطه حسين، وشارك في الندوة الدكتور نادر نجم والدكتورة آمال كمال والدكتور أيمن بكر و أدارها الدكتور محمد الشحات.

في حين تناول الفنان أحمد نوار، سيرته الذاتية في الفترة التي تولى فيها العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها رئاسة قطاع الفنو التشكيلية وقصور الثقافة، كما ألقى الضوء على متحف النوبة الذي كلفه فاروق حسني بإنشائه بدعم من اليونسكو التي اندهش المسئولون بها لسرعة إنشائه.

وقال نوار: أنشأت الكثير من المتاحف أيضا منها متحف الخزف بالفسطاط وسافرت اجتمعت مع عدد من المسئولين بها وا سلوا لجنة لدراسة الجدوى على مساحة ٤٥ فدان، لتعليم الكثير من الحرف التي كادت تندثر.

كما تم الاحتفال اليوم بمئوية المخرج حسن الإمام، وقالت زينب نجلة حسن الإمام: جيل والدي ناس تعلموا من الغرب والسينما بدات من الغرب مستندا إلى الروايات الناجحة، وأنا أدعو إلى قراءة الروايات لأن الروايات مكملة للأفلام، فالسينما والأدب يكملان بعضهما البعض.

وأضافت: كيف يقدم المخرج رواية من حوالي ٥٠٠ صفحة في ساعة ونصف فقط، دون أن يغفل أي أجزاء أو تفاصيل من الرواية، إنها معادلة مستحيلة وهنا نجد أن الروايات العالمية قدمت مئات المرات بمئات التيمات المختلفة، والمهم أن تكون روح الرواية موجودة في الفيلم.

لافتة إلى أن شخصية حميدة في زقاق المدق تم تقديمها في فيلم مكسيكي كامل ولم يقل له أحد شيء.

وختمت بقولها: لقد أعاد فيلم اليتيمتين الفنانة فاتن حمامة إلى السينما بعد فترة طويلة.

فيما طرحت الهيئة العامة للكتاب، اليوم، الإصدار الخاص بدورة "اليوبيل الذهبي" من موسوعة "وصف مصر " بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقدمت الهيئة، مجموعة مجلدات كتاب "وصف مصر" داخل صندوق "كرتوني" أسود، مدون عليه "اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب" وتتكون أجزاء الموسوعة من 37 جزءا في 35 كتابًا.​