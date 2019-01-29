القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية دور الشباب في المجتمع؛ إذ تتميز مصر بأن 60% من سكانها من الشباب، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب ؛ وأوضحت أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، وذلك عن طريق عدة إجراءات لتطوير قدراتهم وتنميتها منها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي دشنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي لها تحالفات مع عدة مؤسسات دولية.

وأضافت هالة السعيد ، في بيان اليوم ، أن ذلك يأتي بجانب البرامج التدريبية والمنح الدراسية للشباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة "اسلسكا مصر"، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر من خلال برنامج رواد 2030، موضحة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يشكل إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.

وأشار البيان الى أن الدكتورة هالة السعيد سوف تشارك ، غدا الثلاثاء، في فعاليات منتدى شباب الجامعات في يومه الثاني، الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خلال الفترة من 27-31 يناير الجاري.

وأوضحت السعيد أن المنتدى يهدف إلى تنمية روح الانتماء الوطني لدى الشباب، ومكافحة الشائعات التي تحاول النيل من الوطن وشبابه، بالإضافة إلى ممارسة الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية بما يساهم في بناء شخصيتهم.

يُذكَر أن برنامج المنتدى يتضمن لقاءات حول مجلس النواب والشباب، وبناء الدولة، واستراتيجية الأمن القومي، وأثر الثقافة في الانتماء الوطني، واستراتيجية الوزارة فيما يخص الأنشطة الطلابية ولوائحها، وذلك بمشاركة 450 طالباً وطالبة، وعدد من المرافقين من 27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر.

ويشارك في المنتدى العديد من الوزراء من خلال لقاءات مفتوحة مع الطلاب لعرض السياسات المختلفة بالوزارات، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.