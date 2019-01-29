السيسي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة في بناء مصر الحديثة

القاهرة- أ ش أ:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتها في مصر للمساهمة في عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات.

وأكد السيسي - خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين-، في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية محور التبادل التجاري والاستثمار في تعزيز العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي نوه بالخطوات والإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.