أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار طفل البلكونة الطقس خليها تصدي معرض الكتاب رامون دياز أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

السيسي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة في بناء مصر الحديثة

12:52 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
السيسي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة في بناء مصر الحديثة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتها في مصر للمساهمة في عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات.

وأكد السيسي - خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين-، في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية محور التبادل التجاري والاستثمار في تعزيز العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي نوه بالخطوات والإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي الشركات الفرنسية بناء مصر الحديثة رجال الأعمال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان