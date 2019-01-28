أحمد نوار: مسؤولوا اليونسكو اندهشوا من سرعة إنشاء متحف النوبة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان التشكيلي أحمد نوار، إن فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق كلفه بإنشاء متحف النوبة بدعم منظمة اليونسكو، مضيفًا أن مسؤولي الب​ اندهشوا من سرعة إنشاءه.

وأضاف نوار، خلال اللقاء الفكري بمعرض الكتاب، مساء اليوم، أنه تولى العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها رئاسة قطاع الفنون التشكيلية وقصور الثقافة.

وأشار نوار، إلى الكثير من المتاحف أنشئت في عهده أيضًا منها متحف الخزف بالفسطاط، حيث سافرت اجتمعت مع عدد من المسئولين باليونسكو، وأرسلوا لجنة لدراسة الجدوى اختارت أن تقيم المتحف على مساحة ٤٥ فدان، لتعليم الكثير من الحرف التي كادت تندثر.

وأضاف نوار أن "هيئة قصور الثقافة تعد من أهم الهيئات التابعة للوزارة وعندما توليت رئاستها، حيث أقمت ملتقيات الفن التشكيلي والمسرح التي توقفت الآن، وأرى أن أزمة قصور الثقافة تكمن في ضرورة رفع ميزانيتها".

كان متحف النوبة في أسوان افتتح للجمهور في نوفمبر 1997، وقد انشئ كجزء من حملة اليونسكو الدولية "لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة"، وحصل المتحف على إشادة واسعة النطاق لجودة التصميم والمجموعات.

ويحتوي متحف النوبة بأسوان على اكتشافات عثر عليها خلال عمليات الحفر والتنقيب الأثرية التي أجريت كجزء من حملة اليونسكو الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة من إنشاء السد العالي في 1960، بجانب عرض أكثر من 3000 غرض تم العثور عليهم خلال عمليات الحفر والتنقيب، فإن المتحف يعد نقطة محورية لتاريخ وثقافة النوبية حيث تعرض مجموعاته تاريخ النوبة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا.