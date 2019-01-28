الإذاعة المصرية تُطلق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد

كتب- مصطفى علي:

عقدت الإذاعة المصرية، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفياً لإطلاق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد بحضور نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية ومحمد عبد السلام المستشار الإعلامي والممثل لشركة "طرادكو" الراعية للمسابقة التي ستطلقها الإذاعة المصرية من خلال حفلات أضواء المدينة.

وأشادت نادية مبروك بالدعم الكبير الذي يوليه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وتطويرها لتليق باسم أضواء المدينة والإذاعة المصرية والإعلام المصري والعربي.

وأشارت رئيس الإذاعة إلى توجه الدولة المصرية في التعاون بين مؤسساتها والقطاع الخاص وبناء عليه تم وضع شكل للتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة وشركة "طرادكو" لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وإطلاق مسابقة اختيار الأصوات الفنية الشابة التي ستقدمها حفلات أضواء المدينة عبر لجنة رئيسية في القاهرة، وتتمثل في: "الموسيقار هاني مهنا، والموسيقار منير الوسيمي والفنانة نادية مصطفي والموسيقار يحيي الموجي، ولجنة فرعية ستجوب المحافظات وتتألف من: الموسيقار محمد الطوخي والموسيقار حسن دنيا ود. أمل إبراهيم لانتقاء أفضل الأصوات الشابة".

وأشادت أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية في كلمتها بدور رجال الأعمال الوطنيين والفنانين المشاركين في مشروع إعادة إطلاق حفلات أضواء المدينة بالإضافة إلي قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن هناك تكاملا وتعاونا مشتركا لخروج أضواء المدينة بشكل مبهر يرضي طموح الجمهور المصري والعربي، وأنه سيتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تضاهي اكبر الحفلات الفنية في العالم.

وأضافت مسعود، أنه من خلال المسابقة سيتم اختيار فرقة موسيقية خاصة للهيئة الوطنية للإعلام مكونة من شباب الشعراء والملحنين والموسيقين، كما سيواكب ماسبيرو التطور الفني بإطلاق حفلات جديدة خاصة للفرق الشبابية، مؤكدة علي عودة ماسبيرو كسابق عهده بوابة لكل المبدعين في مصر والعالم العربي.

وأكد محمد عبد السلام، المستشار الإعلامي لشركة "طرادكو"، مكانة ماسبيرو وأهمية رجوعه أفضل مما كان لأنه أساس الإعلام في مصر، موضحًا أهمية القوى الناعمة كسلاح فعال لمصر.

يذكر أنه تم فتح باب التسجيل والاشتراك في المسابقة من خلال الموقع: "www.adwaalmadina.com".