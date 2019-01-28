متحدث "النواب": قمة "السيسي وماكرون" أكدت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

كتب- أحمد علي:

أكد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله أن القمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعثت بعدة رسائل للعالم كله، في مقدمتها أن هناك علاقات استراتيجية مهمة تجمع بين القاهرة وباريس.

وقال حسب الله - في بيان اليوم الإثنين - إن قمة السيسي - ماكرون أكدت أيضا للعالم كله أن هناك تطابقا في وجهتي نظر البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يسارع ويأخذ برؤية السيسي - ماكرون لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، وكذلك لحل المشكلات داخل ليبيا وسوريا وأيضا تجاه مسيرة السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف حسب الله أن مباحثات السيسي وماكرون بعثت برسالة مهمة للعالم أكدت أن دور القاهرة وباريس هام ومحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، من خلال جهود مصر وفرنسا فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أكدت أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وفرنسا تتميز بالخصوصية.

وأشاد حسب الله بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في مختلف المجالات، والتي شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرات الفرنسية في العديد من المجالات المختلفة، مثل الكهرباء والصحة والتعليم، وكذلك في مجال البلازما ومشتقات الدم، والنقل وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.