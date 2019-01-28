قومي المرأة يتعاون من وزارة التضامن في حملة "2 كفاية"

كتبت - نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببدء الحملة الإعلانية التى تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي، وذلك ضمن حملة "2 كفاية" علي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتحمل عنوان "السند مش في العدد.. 2 كفاية"، وتستهدف توعية المواطنين والمواطنات بأهمية تنظيم الأسرة، لمواجهة الزيادة السكانية.

وأعربت مرسي، في بيان صحفي، الاثنين، عن سعادتها بفكرة الحملة الاعلانية الهادفة والتى تسعى الى توعية المواطنين والمواطنات بالآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، ومواجهة المفاهيم والموروثات الثقافية الخاطئة والتى يتبنها البعض في ريف وصعيد مصر على مدار أعوام، والمتعلقة بالعزوة والسند وكثرة الأبناء وإنجاب الولد.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تواجهها مصر حالياً وتقف حائل أمام أي جهود للدولة ومحاولتها لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن جميع المؤشرات تؤكد ضرورة العمل على مواجهة المشكلة وإيجاد حلول سريعة لها.

وأكدت مرسي أن المجلس القومي للمرأة سيتعاون مع وزارة التضامن في حملة " 2 كفاية " عن طريق تنفيذ حملات طرق الأبواب من خلال فروعه بالمحافظات لتوعية السيدات في قرى ريف وصعيد مصر برسائل الحملة واهدافها، كما سيشارك أعضاء الفرع في الاجتماعات الشهرية التى ستعقد في المحافظة للمتابعة .