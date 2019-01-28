أزهريان بندوة في "معرض الكتاب": جماعات التطرف تسفك الدماء لأنها لا تفهم مقاصد الشريعة

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

أكد المشاركون في ندوة "مقاصد الشريعة وتحديات العصر"، التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الاثنين، أن المسلم الذي يأخذ بمقاصد الشريعة هو من يدافع عن الكنائس كما يدافع عن المساجد وليس من يهاجمها، وأن المقاصد وضعت لخدمة مصالح الإنسان دون النظر عن دينه أو فكره.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها جناح الأزهر الشريف، وشارك فيها أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الدكتور محمد كمال إمام، والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعيد عامر.

وقال الدكتور محمد كمال إمام إن مقاصد الشريعة الإسلامية وضعت لخدمة مصالح الإنسان بغض النظر عن دينه أو فكره، مضيفا أن المسلم عندما يأخذ المقاصد بهذا المعنى سوف يدافع عن الكنيسة كما يدافع عن المسجد ويحمي المسيحي كما يحمي المسلم، وهذا يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس، ويتفق مع جوهر الإسلام وأصوله.

وأضاف الدكتور إمام أنه ليس من الصواب الإسهاب في الإضافة لمقاصد الشريعة الخمسة، مؤكدا أن هذه المقاصد تستوعب في إطارها الكثير من المستجدات مثل الحرية والوطن والعدل، كما تعطي مساحة للاستثناءات في القواعد العامة لرفع الحرج عن الإنسان وهي بذلك همزة الوصل بين الواقع والشريعة.

من جانبه، دعا الدكتور سعيد عامر، الباحثين والأكاديميين إلى البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الباحث في العلوم الإسلامية يجب ألا يتوقف عند النص دون أن يفهم مقاصده.

وأوضح الأمين العام المساعد أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي التي تمنح الإسلام صفة الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والإرهاب، مبينا أن جماعات التطرف تسفك الدماء لأنها لا تفهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم 4، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.