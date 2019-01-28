​زاهي حواس: الزيارة الأخيرة لملك بلجيكا لمصر تؤكد أمنها واستقرارها

بروكسل- أ ش أ:

أكد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس إن الزيارة الأخيرة لملك بلجيكا فليب واسرته لقضاء إجازة خاصة في مصر يؤكد أن مصر آمنه ومستقرة.

وأشار إلى أن الملك تجول في شوارع محافظة أسوان وزار المناطق الأثرية في الأقصر واختتم زيارته بمنطقة الاهرامات الاثرية بالجيزة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها حواس عن اكتشافاته الأثرية، بالمركز الثقافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا، و500 شخص من المثقفين والإعلاميين والسياسيين.

وقال حواس، في محاضرته، إن الزيارة الأخيرة للملك فيليب وأسرته لقضاء إجازة خاصة في مصر تؤكد أن مصر آمنة، مشيرًا إلى أن الملك تجول في شوارع محافظة أسوان وزار المناطق الآثرية في الأقصر، واختتم زيارته بمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وتحدث عن الاكتشافات الأثرية المتميزة، والمشروع الياباني الفرنسي لدراسة هرم خوفو والحفائر التي تقام حاليا بوادي القرود بالأقصر، مشيرا إلى أهمية استخدام الأجهزة الحديثة في الآثار وخاصة جهاز "الأشعة المقطعية" و"الحامض النووي" وأجهزة "الليزر" و"الطيران فوق المواقع الأثرية".

وطالب حواس، بعودة تمثال الملكة نفرتيتي من متحف برلين بألمانيا إلى مصر، خاصة وأن هناك عددا من الدول الافريقية تطالب حاليا بعودة آثارها التي سرقت خلال فترة الاستعمار، كما أن الصين تطالب رسميا بعودة آثارها من اليابان والدول الأخرى وكذلك اليونان تطلب عودة أعمدة "البارثينون".

وقدم الأدلة التي تثبت خروج تمثال نفرتيتي بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن "متحف برلين" لا يملك أي دليل للاحتفاظ بالتمثال، وهناك حملة تضم نخبة من المثقفين المصريين تطالب بعودة هذا التمثال للعرض خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومن ناحية أخرى، سجل حواس، حديثا كاملا للقناة الأولى البلجيكية أذيع قبل المحاضرة، أكد فيه أن مصر تشعر حاليا بأمان كامل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بإصلاحات جذرية لإنقاذ الاقتصاد المصري، داعيا الشعب البلجيكي لزيارة مصر.

وكانت وزارة السياحة بالتعاون مع شركة مصر للطيران قد نظمت المحاضرة للدكتور زاهي حواس لتشجيع وتنشيط السياحة.