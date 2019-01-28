"نقود بلدنا بالكرامة والعزة".. رسائل السيسي بالمؤتمر الصحفي مع ماكرون

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل، في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال رده على الصحفيين.

وقال السيسي، إنه يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة.

وأضاف السيسي: "التعدد والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، لا يمكن أن يسير العالم على نفس النهج، ومن الإنصاف حينما نتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أن نراعي المنظور الأبعد لها".

وتابع السيسي: "الرئيس ماكرون تحدث عن تعدادنا وهو 100 مليون مصري وأهمية استقرارهم وأمنهم.. يا ترى حرية التعبير ليهم متاحة أم لا؟ وحرية القانون والتقاضي متاحة أم لا؟ إحنا في منطقة مضطربة، وكان فيه مشروع كبير جدًا للمنطقة ولم ينجح، وهو إقامة دولة دينية في مصر، حقوق الإنسان لا يمكن اختزالها".

كما أوضح السيسي، أن مصر نجحت في توفير حياة آدمية لـ250 ألف أسرة، كانت تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق، مستدركًا: "الدولة وفرت ليهم رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وحربها على الإرهاب 250 ألف شقة مفروشة، علشان نقول للمواطن إن الدولة لن تسمح أن تتركك في الشارع".

وقال الرئيس: "لما أقول إن عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت تقدر تعالج 10 آلاف مواطن في العام، ولكن عالجنا 10 آلاف كل شهر خلال الـ 8 أشهر الماضية، العلاج ضخم لأنه مرتبط بجراحات وأورام، هل لما أعمل ده يبقى لم أراعي حقوق الإنسان من منظور آخر غير اللي بتتكلموا فيه".

ورد الرئيس السيسي على أوضاع المدونين، قائلًا: "مصر لن تقوم بالمدونيين، ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها، بنعمل إصلاح اجتماعي وديني، بقت إساءة إنك تقول مصري مسيحي أو مسلم، بقى اسمه مصري فقط، الذي لا يؤمن أيضا له مكان في مصر".

وتابع السيسي: "دي ممارسات ننفذها بالفعل، حتى نحقق المواطنة والتآخي بين الناس والمحبة بينهم، كل سنة بيتخرج مليون قولي أشغلهم إزاي، أجيبلهم شغل منين، أعمل إيه، أنا مستعد أسمع منكم، بس حد يقولي أعمل إيه".

وتساءل الرئيس: "نحل المسائل دي إزاي؟ المدونين بيتكلموا لغة تانية خالص غير الواقع اللي بنعيشه، معندناش حاجة نخاف منها أبدا، بنقود بلدنا بالكرامة والعزة، لما أقوم ببرنامج علاج فيرس سي الأكبر في العالم كله، ممكن دولة متقدمة في أوروبا تعمل ده لأن قدراتها تقدر، لكن لما أكون في مصر أعمل 55 مليون مسح طبي".