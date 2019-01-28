مصطفى بكري يتقدم باستجواب لوزير قطاع الأعمال بسبب "القومية للأسمنت"

الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات"

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حول قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت وتداعياته الخطيرة.

واكد بكري امتلاكة للمستندات التي تثبت ما تضمنه الاستجواب من اتهامات للوزير.​

