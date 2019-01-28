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مصطفى بكري يتقدم باستجواب لوزير قطاع الأعمال بسبب "القومية للأسمنت"

04:37 م الإثنين 28 يناير 2019
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كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حول قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت وتداعياته الخطيرة.

واكد بكري امتلاكة للمستندات التي تثبت ما تضمنه الاستجواب من اتهامات للوزير.​

مصطفى بكري وزير قطاع الأعمال الشركة القومية للأسمنت هشام توفيق

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