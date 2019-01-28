رفعت رشاد يبدأ جولاته الانتخابية بالمؤسسات الصحفية للترشح نقيبا

كتب- مصطفى علي:

قال رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي مارس المقبل، إنه بدأ بالفعل جولاته الانتخابية بمختلف المؤسسات الصحفية، قبل فتح باب الترشح بنحو أسبوعين.

وأوضح رشاد في تصريح صحفي، أنه يلتقي غدا بمجموعة كبيرة من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لسماع مطالبهم وإبداء رأيهم في برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه فور فتح باب الترشح يوم 9 فبراير الجاري.

وتابع: "غدا اجتماع موسع مع مجموعة من الزملاء بمختلف المؤسسات والإصدارات اليومية والحزبية للتشاور حول البرنامج الانتخابي ولكي أستمع إلى مطالبهم".