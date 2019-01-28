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    السيسي: "احنا مش أوروبا ونعيش في منطقة مضطربة"

    03:30 م الإثنين 28 يناير 2019
    السيسي: "احنا مش أوروبا ونعيش في منطقة مضطربة"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة.

    وأضاف السيسي، ردًا على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر: التعدد والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، لا يمكن أن يسير العالم على نفس النهج، ومن الإنصاف حينما نتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أن نراعي المنظور الأبعد لها.

    وتابع السيسي: الرئيس ماكرون تحدث عن تعدادنا وهو 100 مليون مصري وأهمية استقرارهم وأمنهم.. يا ترى حرية التعبير ليهم متاحة أم لا؟ وحرية القانون والتقاضي متاحة أم لا؟ إحنا في منطقة مضطربة، وكان فيه مشروع كبير جدًا للمنطقة ولم ينجح، وهو إقامة دولة دينية في مصر.​

    السيسي أوروبا ماكرون فرنسا

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