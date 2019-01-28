أستاذ الترجمة بكلية الألسن: اللغة العربية والصينية من أصعب اللغات في العالم

الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

قالت الدكتورة ماجدة صوفي البكار، أستاذ الترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إن الترجمة فن وإبداع خاصة في الترجمة الأدبية والشعرية، لافته إلى أن الترجمة العلمية والسياسية أسهل كثيرا من الترجمة الأدبية.

وأضافت صوفي، خلال ندوة الأدب الصيني مترجما إلى العربية بمعرض الكتاب، اليوم الاثنين، أن المترجم لابد أن يكون ملمًا باللغتبن المترجم منها والمترجم إليها، ولابد أن يكون على علم كبير بالأساليب الفنية باللغة العربية، كما لابد أن يفهم المترجم النص بشكل عام، وعدم البعد عن النص الأصلي.

وأشارت إلى أن اللغة العربية والصينية من أصعب اللغات في العالم، لافته إلى أن الترجمة الأدبية من أصعب أنواع الترجمات لأنها تعتمد على خيال الكاتب والتعايش مع القارئ.

وقال الدكتور أحمد طريف، المتخصص في الترجمة الصينية، إنه لابد للترجم أن يكون على معرفة بكل قواعد النحو في اللغة العربية، ويمكن أن يكون المترجم متميزًا في اللغة الصينية لكن لا يعرف قواعد اللغة العربية بالشكل المطلوب وبالتالي النص المترجم والموجة للجمهور العربية سيكون غير منضبط.