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    "عبدالعال" يحسم الجدل بشأن التصالح بمخالفات البناء على أراضي الدولة

    03:17 م الإثنين 28 يناير 2019
    "عبدالعال" يحسم الجدل بشأن التصالح بمخالفات البناء على أراضي الدولة

    رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا، بشأن المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء؛ بسبب حظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

    وشدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أنه لن يقبل بإقرار أي تعديل مخالف للدستور لاسيما أن هناك قانونًا خاصًا بالأراضي المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها، قائلا: "لو فتحنا أي استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول".

    ومع تأكيد النواب، أن الدولة تسمح بالتصالح على مخالفات البناء على أراضي الدولة، اقترح رئيس المجلس إضافة فقرة لنص المادة تنص على التصالح وفقا للقانون إذا كان صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيع أوضاعه وهو الأمر الذي وافق عليه أعضاء المجلس.

    علي عبدالعال مجلس النواب مخالفات البناء أراضي الدولة

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