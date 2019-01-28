الإصلاح الزراعي: بحث توفير مساحات لمشروعات النفع العام بالفيوم وبني سويف

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بحث مع كل من المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أوجه التعاون مع الهيئة لتوفير مساحات لمشروعات النفع العام مثل: إقامة مدارس ومحطات صرف صحي وخلافه، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من مدير هيئة الإصلاح الزراعي - وفقا بيان للوزارة اليوم الاثنين - حول أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته؛ لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي في محافظات صعيد مصر، والتي أنهت أعمالها أمس في محافظتي الفيوم وبني سويف.

وأضاف الفولي أنه بحث خلال لقائه محافظي بني سويف والفيوم - في لقاءين منفصلين - تنفيذ توصية جمعية الفتوى والتشريع بأيلولة ربط أملاك الدولة الخاصة ولاية الهيئة، مشيرا إلى أن تلك التوصية لاقت استجابة سريعة من خلال المحافظين وإقرار تشكيل لجنة؛ لمراجعة كافة مستحقات الهيئة وضخها بأوامر دفع لوزارة المالية.

وأكد أن المحافظين أشادا بسياسة وزير الزراعة فيما يخص الزيارات الميدانية للمحافظات، والاتصال المباشر مع المسؤولين، وبحث كافة الموضوعات الخاصة بأهالي المحافظة وخاصة المرتبطة بالهيئة والربط بين التنفيذيين والمحافظة، لافتا إلى ترحيب المحافظين بتفويض وزير الزراعة لهما في تقنين أراضي الإصلاح الزراعي لواضعي اليد طبقا للقانون (144)، منوها بأنهما طالبا بمزيد من زيارات اللجنة لدورها الإيجابي وتحقيق المزيد من تبادل الخبرات.

وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: "إن ضمن أهم نتائج أعمال اللجنة، إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين (محافظات بني سويف، والفيوم، وقنا، والأقصر)؛ لحصر وربط وتحصيل أملاك الدولة الخاصة ولاية هيئة الإصلاح الزراعي، وكذلك حسم عدد من الملفات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي لصالح الهيئة، فضلا عن النظر في متطلبات مشروعات التغذية المدرسية وإبرام عقود للفصل الدراسي الثاني مع المحافظين".

وأكد أنه تم ضخ 11 مليون جنيه من محافظة الأقصر، وأمر بدفع بمليون جنيه من محافظة قنا مستحقات الهيئة لحساب الإصلاح بوزارة المالية، لحين انتهاء أعمال اللجان من البحث والمراجعة.

وأوضح الفولي أنه تم على هامش الزيارة، تفقد مصنع ألبان الإصلاح الزراعي بمحافظة الفيوم وعقد لقاء مع العاملين، والوقوف على أعماله وأداء العاملين، حيث ينتج أكثر من 15 صنفًا من الجبن ومنتجات الألبان، مشيرا إلى أنه تم أيضا زيارة مصنعي التغذية المدرسية ومديرية الإصلاح الزراعي في الفيوم.​