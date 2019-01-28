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    "التعليم" تعمم منشورًا بشأن إجراءات تسليم "التابلت"

    01:50 م الإثنين 28 يناير 2019
    "التعليم" تعمم منشورًا بشأن إجراءات تسليم "التابلت"

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، بشأن التنبيه على مسؤول الحكومة الإلكترونية بمدارس المرحلة الثانوية بمختلف الإدارات التعلمية، بضرورة الدخول على صفحة المدرسة على موقع الوزارة، واتباع التعليمات الخاصة بفتح باب تسجيل بيانات استلام طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة "التابلت".

    وتعمم التعليمات على المدارس: الرسمية، الرسمية لغات، الخاصة، باستثناء المدارس الدولية ومدارس النيل.

    ويجري ملء استمارة الطلاب عن طريق الرابط التالي: http://student.emis.gov.eg.

    هذا بالإضافة إلى تسجيل استمارة معلمي الصف الاول الثانوي بجمي المدارس الحكومية: الرسمية والرسمية للغات، من خلال استمارة الموظف على موقع الوزارة: http://teacher.emis.gov.eg

    وتستعد وزارة التربية والتعليم لتسليم 708 آلاف جهاز "تابلتhttp://teacher.emis.gov.eg" على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسي، في إطار تطبيق نظام الثانوية الجديد.

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