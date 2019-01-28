وزير التموين يعتذر عن مصادرة البطاطس وقت أزمة ارتفاع أسعارها

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك تأثيرًا قويًا لتعويم الجنيه على الأسعار؛ لأنه انخفض للنصف في القيمة، لافتا إلى أن المكون الأجنبي في الصناعات يصل في العموم إلى حوالي ٦٠٪ كذلك زيت الطعام ٩٠٪ منه مستورد، والحمد لله السكر لم يتأثر لأننا نزرع القصب والبنجر.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأوضح الدكتور علي المصيحلي أن الحكومة تضع الآن خريطة لدراسة احتياجات المحافظات من السلع، قائلا: "بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإحداث نقلة موضوعية مثلما حدث في القمح، لتقليل الفجوة لحوالي ١٠ ملايين طن بينما ننتج حوالي ٧ ملايين طن، ويتم توزيع الاستيراد بين الحكومة والقطاع الخاص، وكررنا هذه العملية في السكر وقت حدوث أزمة منذ عامين، وسنفعل ذلك في الفول والعدس حتى لو بنصدر نشوف معدل التصدير لإغراق السوق بالمنتج المحلي للتوجه بعد ذلك للتصدير بزيادة عن الوضع الحالي".

وقاطع النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: "هيحصل في الفول والعدس زي البطاطس"، معترضًا على المُصادرة العشوائية لكميات البطاطس وما ترتب على ذلك من انخفاض الصادرات من المحصول الزراعي.

وعقب المصيلحي: "إنت زعلان، إنت لسه زعلان على موضوع البطاطس، أنا بعتذر لك على اللي حصل".

وشدد المصيلحي على ضرورة الاهتمام بالتخطيط والالتزام بالإحصائيات الحقيقية وإصدار الرخص، بدلا من الحديث عن ارتفاع الأسعار.