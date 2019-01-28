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    قطع المياه عن 21 منطقة بالقاهرة الجديدة اليوم لمدة 14 ساعة

    01:27 م الإثنين 28 يناير 2019
    قطع المياه عن 21 منطقة بالقاهرة الجديدة اليوم لمدة 14 ساعة

    قطع المياه

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن عدة مناطق بالتجمع الخامس، كالتالي: (الحي الأول – الحي الثاني – الحي الثالث – الحي الرابع – الحي الخامس – حي الشويفات – حي ¾ - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – حي الدبلوماسيين – قطاع (1,2) مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين "6،5،7،8" – البنفسج "مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، منطقة الخدمات" – البنفسج عمارات – الرحاب 1).

    وأضاف النجار في بيان له اليوم، أن قطع المياه يشمل أيضا، التجمع الثالث (أربيلا – غرب أربيلا – محلية 3 – محلية 4، بجانب ضعف المياه بباقي المحليات، ومنطقة المستقبل (1، 2)، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين 28/1/2019، وحتى الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء 29/1/2019، ولمدة 14 ساعة، نظرًا إجراء جهاز المدينة أعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري أسفل الكوبري.

    وأوضح النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

    عادل النجار دينة القاهرة الجديدة طع المياه

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