"بيدي بالمرزبة".. وصلة مدح من برلماني لوزير التموين

كتب- أحمد علي:

فوجئ أعضاء مجلس النواب، بوصلة مدح النائب سيد أبو بريدعة، عضو محلس النواب عن محافظة المنيا، لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان اليوم الاثنين.

وقال النائب أبوبريدعة: "عندنا وزير بيدي بالمرزبة ووزير بيسلك المصارين"، ما أصاب قاعة الاجتماع بضحك من النواب، ووزير التموين والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقيادات وزارة التموين والجهاز التابع لرئاسة الوزراء كذلك.

وأضاف النائب البرلماني: "نريد الوزراء بنفس مستوى الدكتور علي المصيلحي والدكتورة نيفين جامع، ولازم يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب".

من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، موجهًا حديثه للنائب سيد أبوبريدعة: "لازم نديله فرصته النهاردة عِشان يتكلم"، بعد أن حاول بعض زملائه مقاطعته أثناء وصلة المدح.

ليكمل أبوبريدعة حديثه: "هناك وزراء يصرون على رأيهم حتى لو خطأ لكن الدكتور علي المصيلحي يُعدل من قراراته لصالح المواطن".

وطالب بتعميم التحاربزالناجحة، ضاربًا مثالًا بمنطقة نزلة عبيد في المنيا إذ أنشأ الأهالي مصانع يحتذى بها وعليها أن تكون تجربة يتم تكرارها في كل المحافظات للنهوض بالمصانع وتوفير فرص عمل للشباب.