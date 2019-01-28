وزارة الصحة: نبذل جهودًا كبيرة للقضاء على قوائم الانتظار

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باجتماعها اليوم، ما ورد بشأن وزارة الصحة والسكان، بالتقرير السنوي الثالث عُشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2017 - 2018) حول الحق في الصحة وضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع في ضوء إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، ودور الوزارة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، وخاصة الفئات غير القادرة، وكذلك تأثير الزيادات المتكررة في أسعار الدواء على قدرة المواطنين على شراء الادوية.

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على قوائم الانتظار المرضي والتي وصل عددها إلى 82 ألف حالة منها 9 آلاف حالة حرجة، لافتا إلى أن العلاج على نفقة الدولة أصبح المريض يأخذ الخطاب ويطلع به على المستشفى فورا ويسجل في قوائم الانتظار ويكون هناك أولوية للحالات الحرجة وبالتالي نحن لا نغطي كل محافظات مصر وبالتالي كان هناك دور مهم للقطاع الخاص والمجتمع المدني ولتبرعات المواطنين.

وتابع مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية، أننا تجاوزنا 28 مليون حالة في الكشف على فيروس سي، لافتا إلى أن هناك دراسة أعدتها الوزارة حول المستشفيات في مصر وخرجت الدراسة بنتيجة أن 50% من المستشفيات في مصر تحتاج لتطوير وهذا يحتاج إلى 80 مليار جنيه، ونحتاج أن يكون لدينا مستشفيات آدمية مطابقة لحقوق الإنسان.