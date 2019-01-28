ختام فعاليات التدريب المصري- البحريني المشترك "حمد – 3"

القاهرة- مصراوي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد -3)، الذي استمر لعدة إيام بمملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين.

وحسب بيان للمتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، اشتمل التدريب على تنفيذ عناصر القوات البحرية أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية أثناء مغادرة الميناء.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا متميزًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين.

كذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.

كما نفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات غير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والسيطرة عليها بواسطة الطائرات العمودية واللنشات السريعة والتي أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك في تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية.

كما تدربت العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، كذلك تبادل الخبرات بين الأطقم الفنية والهندسية في مجال صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع لتنفيذ المهام، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأعرب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة، مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين عن تطلعة لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، متمنيًا أن تشهد الأعوام القادمة مزيدًا من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية، كما أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة والجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها بما يساهم في دعم وترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين ويدعم أواصر التعاون العسكري والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

يأتي التدريب (حمد -3) استمرارًا لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب العميد البحري الركن محمد يوسف، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.