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    اليوم.. انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور السيسي وماكرون

    08:48 ص الإثنين 28 يناير 2019
    اليوم.. انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور السيسي وماكرون

    الرئيس السيسي وماكرون أرشيفية

    (مصراوي):

    تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، اليوم الاثنين، المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    ومن المقرر أن يُلقى الرئيس السيسي كلمة تعقبها أخرى للرئيس الفرنسي، خلال فعاليات المنتدى الذي ينعقد على هامش زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر، التي بدأها أمس الأحد.

    ويبدأ المنتدى بكلمة يلقيها حسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ثم محمود القيسي رئيس الغرفة.

    ويحضر المنتدى عدد من الوزراء من الجانبين المصري والفرنسي، والوفد المرافق للرئيس ماكرون ولفيف من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين.

    ووصل الرئيس الفرنسي في وقت سابق أمس الأحد، إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام استهلها بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان قبل أن يصل القاهرة، إذ من المقرر أن يعقد مباحثات قمة مع الرئيس السيسي اليوم.

    السيسي ماكرون المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي غرفة التجارة والصناعة

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