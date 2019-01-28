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    اليوم.. السيسي وماكرون يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون

    08:02 ص الإثنين 28 يناير 2019
    اليوم.. السيسي وماكرون يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون

    الرئيس السيسي وماكرون أرشيفية

    (مصراوي):

    يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، صباح اليوم في قصر الاتحادية، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة 3 أيام.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وجلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.​

    السيسي ماكرون اتفاقيات التعاون فرنسا

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