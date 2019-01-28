حدث ليلًا| مصير أسرة "طفل البلكونة".. وزير التعليم يعلق على تسريب امتحانات أولى ثانوي

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

بالفيديو- رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفرنسي في مطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمطار القاهرة الدولي، قادما من معبد أبو سمبل بأسوان، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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"هنرمي الدرجات في الزبالة".. وزير التعليم ساخرًا من مسرِّبي الامتحانات

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدًا: "يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادي جدًّا ممكن مايروحش الامتحان".

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وزيرة التضامن: كلفت بعمل بحث اجتماعي عن أسرة "طفل البلكونة" لدعمها

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة "طفل البلكونة" التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام.

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"السند مش في العدد.. 2 كفاية".. أديب ينشر إعلان "التضامن" لمواجهة الزيادة السكانية

عرض الإعلامي عمرو أديب، إعلانًا ترويجيًّا للفنان أكرم حسني، ضمن حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الزيادة السكانية تحت عنوان "السند مش في العدد.. 2 كفاية".

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هيثم الحاج: 900 ألف زائر لمعرض الكتاب في 5 أيام

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب لـ"مصراوي" إن إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ إطلاقه وحتى نهاية يوم أمس الأحد، بلغ حوالي 900 ألف زائر.

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"احترم اختك وكرَّمها".. أديب مهاجمًا حملة "خليها تعنس وتنور بيت أبوها"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، الحملة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع تكاليفه والمبالغة في المهور خلال الفترة الماضية، قائلًا "بلاش الهبل على الشيطنة".

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نائب رئيس بنك مصر: لهذه الأسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا يرجع إلى قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك.

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نقيب المحامين: لن نسمح لخريجي التعليم المفتوح بالانضمام لنا مهما كانت الضغوط

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة لن يسمح لأحد باستيلاء واحتلال النقابة سواء من غير المشتغلين أو خريجي التعليم المفتوح مهما كانت الضغوط.

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سفير مصر في فرنسا: السيسي وماكرون يريدان إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم في "يونسكو" السفير إيهاب بدوي، أن الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، التي بدأت أمس الأحد، ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وزير الخارجية السوداني: زيارة البشير لمصر تأتي في إطار التشاور المستمر

صرح وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، بأن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر تأتي في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين ضمن تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق على عدد من مشروعاتها في القمة الأخيرة.

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السعودية تطلق سراح رجل الأعمال "محمد العمودي"

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال "محمد حسين العمودي" عقب احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد التي قال إنها تستهدف "مكافحة الفساد".

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فتح تقرر بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد، بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بديلا عن حكومة الوفاق الحالية.

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ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 58 وأكثر من 300 مفقود

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 شخصًا، ولا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الدفاع المدني أمس الأحد.

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مارين لوبان: بريطانيا صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا

قالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبان، أمس الأحد، إنها ترحب بانضمام بريطانيا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، معربة عن ندمها "قليلا" بأن بريطانيا لن تكون متواجدة للمساعدة في تغيير الأمور "من الداخل"، في إشارة إلى عملية إصلاح التكتل.

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واشنطن تحذر من رد قوي حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من من رد فعل قوي حال التعرض للمعارضة الفنزويلية.

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البيت الأبيض: ترامب مستعد لإغلاق الحكومة مجددا

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداد لإغلاق الحكومة مرة أخرى على خلفية قضية الحدود، بعد أقل من 48 ساعة من إعادة فتح الحكومة الاتحادية الأمريكية بعد أطول مدة إغلاق لها في التاريخ.

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