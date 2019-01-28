"الإذاعة" تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان تفاصيل مسابقة "حفل أضواء المدينة"

(مصراوي):

أعلنت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، عقد مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لإعلان تفاصيل مسابقة حفل "أضواء المدينة" المقرر انطلاقه مارس المقبل، بحضور عدد من الفنانين والموسيقيين.

ويعلن المؤتمر طرق التقديم في المسابقة ومواعيد الاختبارات، من خلال موقع إلكتروني، لنشر أسماء الفائزين المشاركين في حفل أضواء المدينة المقبل بعد تدريبهم من خلال المسابقة، وتجري الإذاعة مفاوضات مع المطرب الشعبي حكيم لإحيائه الحفل بمشاركة المواهب المكتشفة.

وتضم المسابقة لجنتي تحكيم، الأولى تضم هاني مهنى ومنير الوسيمي ويحيى الموجي ونادية مصطفى أما اللجنة الثانية والتي ستجوب المحافظات بحثًا عن المواهب فتضم حسن دنيا ومحمد الطوخي وأسماء أخرى سيتم الإعلان عنها في المؤتمر.