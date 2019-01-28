"القضاء على تكدس الركاب".. تعرف على مشروع "مترو المرج الجديد" (فيديوجرافيك)

كتب- أحمد نجيب:

تقترب وزارة النقل، من افتتاح ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بطول 1.3 كم، وبتكلفة 500 مليون جنيه.

ونشرت الوزارة "فيديوجرافيك"، بأبرز المعلومات على مشروع إزدواج المحطتين، يستعرضه "مصراوي".

وأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أول أمس السبت، جولة تفقدية في محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة؛ لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج.

وقال وزير النقل، إن تطوير المحطة وتنفيذ الازدواج يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو خاصة مع إجراء تعديل في منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق في مايو 2018، ووضعت الوزارة خطة شاملة لهذا التطوير، بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي واضح في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.

وأضاف أن تنفيذ الإزدواج يؤدي لتخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، بين المحطتين كما يساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، و امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب، لافتًا إلى أن هذا الازدواج بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأشار عرفات إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه وتساهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي تطويرها وجعلها محطة علوية، يؤثر إيجابيًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.