"الزراعة": لا تهاون مع الشركات المخالفة لشروط التصدير.. والنيابة للمخالفين

كتب - أحمد مسعد:

حذر الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية الحجر الزراعي في وزارة الزراعة، الشركات المصدرة لكافة المحاصيل البستانية والخضر من استخدام أختام غير معتمدة من الحجر الزراعي، لافتًا إلى أنها أختام غير قابلة للتزوير.

وقال العطار لـ"مصراوي"، إن الهدف من استخدام أختام الحجر الزراعي، هو التأكد من صحة بيانات الشحنات المصدرة إلى أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن الهدف من التزام المصدرين، تقليل مخاطر حظر الشحنات الزراعية المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن مهندسي الحجر يستخدمون أختامًا حراررية مطابقة لمعايير الصحة النباتية، فضلاً عن التفتيش المستمر والحصول على عينات مصدرة أو مستوردة من خلال أخذ عينات وفحصها، في إطار سعي الإدارة لزيادة الصادرات والتيسير على المصدرين.

وشدد على عدم التهاون مع الشركات المخالفة أو غير الملتزمة بكافة المعاير والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة، مؤكدًا إيقافها عن التصدير وتحويل مالكها للنيابة العامة.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن المخالف يتسبب في أزمة قد تصل بحظر محصول من التصدير، ما يعود بالضرر على المنظومة الزراعية كاملة والاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام حظر محاصيل أخرى، قائلاً: "لن نقبل أي تجاوز خلال عمليات التصدير".

وحققت الصادرات المصرية العام الماضي أعلى معدلات تصديرية تجاوزت الـ5 ملايين طن تصديري، لكافة دول العالم، فضلاً عن فتح أسواق جديدة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا.​