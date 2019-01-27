فوز 15 عضوًا جديدًا بمجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، مساء اليوم، نتائج انتخابات الاتحاد، التي جرت على هامش اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأسفرت عن فوز 15 عضوا لمجلس ادارة الاتحاد.

وقال عضو اللجنة سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه تقدم للانتخابات 35 عضوا، اعتذر منهم 3 ، وبقى 32 مرشحا نجح منهم 15 عضوًا.

وأوضح أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة الجديد ، بعد ظهر غد الإثنين، بكامل أعضائه المعينين الـ 15 والمنتخبين الـ 15 لانتخاب الرئيس الجديد ووضع خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ، وأشار الى أنه من المقرر أن يجدد المجلس الجديد ثقته في الأستاذ محمد رشاد الرئيس السابق ، لإستكمال مسيرة العمل المشترك في خدمة أهداف وطموحات الناشر والقاريء والكتاب العربي.

تجدر الاشارة الى أن انتخابات اتحاد الناشرين العرب نظمت بالتزامن مع انعقاد دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 50 ، التي بدأت في 22 يناير الحالي ، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل ، وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب ، وأختير ثروت عكاشة وسهير القلماوي شخصيتي المعرض خلال هذه الدورة.

ويبلغ عدد المشاركين في المعرض 169 مشاركًا يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، والتوكيلات 525 توكيلًا، وعدد الناشرين ۱۲۷۳ ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب ، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارا، ودور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، وعدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أكثر من 594 عنوانا، والفعاليات الثقافية 419 فعالية، والفنية 144 فعالية، والخاصة بالطفل 234 فعالية، وورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش.

ويبلغ عدد حفلات التوقيع "600 حفلة" ، وعدد الضيوف العرب والأجانب مائة وسبعين ضيفًا، فيما يبلغ عدد الشعراء أكثر من ثلاثمائة شاعر، والمشاركون في الفعاليات الثقافية يبلغون نحو 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان.