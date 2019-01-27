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    بروتوكول تعاون بين الإذاعة ووزارة الري للتوعية بترشيد المياه

    10:29 م الأحد 27 يناير 2019
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    كتب- مصطفى علي:

    وقعت الإذاعة المصرية، بروتوكولًا للتعاون مع وزارة الري لنشر التوعية بقضايا المياه وضرورة ترشيدها والحفاظ عليها من التلوث وأهمية تضافر الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات وغيرها.

    وقالت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، إن البروتوكول يهدف لمجموعة من المحاور الرئيسية منها "بث التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه في شتي مجالات استخدامها والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث ومنع عمليات التعدي علي نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو القاء المخلفات".

    وأشارت رئيس الإذاعة، إلى أن "وزارة الري ستقوم بإمداد الإذاعة ببيانات إحصائي ومعلومات حول حالات التعديات وجهود الإزالات لإذاعته من خلال النشرات والفترات الاخبارية بالاضافة الي ابراز مايتم انجازه من ازالات والمتابعة الميدانية لجهود الدولة والوزارة في هذا المجال".

    وتضمن البروتوكول، قيام الإذاعة باستضافة الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والري للحديث عن مخاطر التعديات وأهمية القضاء عليها من خلال البرامج والفترات وإذاعة ذلك على كافة الشبكات الإذاعية وستقوم الإذاعة بإبراز الجهود والمبادرات الشعبية الايجابية نحو الحفاظ علي النيل والمياه.

    وطلبت وزارة الري، انتاج وبث مسابقات تذاع خلال شهر رمضان المقبل علي شبكتي البرنامج العام والقران الكريم تحت شعار النيل مسئوليتنا وستقوم الوزارة بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقات.

    وزارة الري بروتوكول تعاون الإذاعة المصرية ترشيد استخدام المياه

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