أحمد مراد: حب الجمهور أهم من الجوائز الأدبية

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أقيمت مساء اليوم، ندوة "البيست سيلر جماليات الدعاية وسلطة الجماهير"، ضمن محور ملتقى شباب المبدعين، معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من نجوم الكتابة والرواية في مصر، وهم: أحمد مراد ومحمد صادق والدكتور حسن كمال ويدير الندوة محمد توفيق.

وقال الكاتب أحمد مراد، إن الجائزة الحقيقية للكاتب هي إقبال الجماهير على قراءة كتبه ورواياته، والجوائز بالنسبة له تأتي في المقام الثاني، مضيفًا: "لو تم تخييري بين الجوائز وبين الجمهور لاخترت الجمهور".

وأكد مراد أن "جائزة المجلس الأعلى للثقافة التي حصدها مؤخرا كانت مهمة للرد على الادعاءات التي أثيرت بأن كتاب الشباب لا يكتبون أدبا حقيقيا".

وشدد مراد على أنه "تعود على القراءة منذ الصغر حيث كانت والدته تحضر له كل هداياه في صورة كتب، وليس ألعاب مما أثر عليه وحببه في القراءة".

ومن جانبه قال الكاتب محمد صادق، أن الدعاية بمفردها غير قادرة على صناعة نجم، مؤكدا أن العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه على الجمهور.

وقال صادق، إنني أقرأ لكل الكتاب الشباب والكبار وخاصة أحمد مراد لأن رواياته أجدها جديدة ومتميزة.