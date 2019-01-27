نقيب المحامين: لن نسمح لخريجي التعليم المفتوح بالانضمام لنا مهما كانت الضغوط

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة لن يسمح لأحد باستيلاء واحتلال النقابة سواء من غير المشتغلين أو خريجي التعليم المفتوح مهما كانت الضغوط.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته الأحد خلال احتفالية فرعية 6 أكتوبر بمشاركة عضو مجلس النقابة العامة صالحين المهدى، والتي عقدت بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون، أن قرارات المجلس بشأن ضوابط تجديد الاشتراك أجلت غير المشتغلين من جداول النقابة، لكي تكون أموال المحامين للمحامين المشتغلين فقط.

وشدد نقيب المحامين: "كنا ومازلنا في حالة دفاع شرعي عن النقابة لتطهير الصفوف، ولن يكون المحامي أقل شرفا ومكانة من القاضي، ومن يرى أنه أقل فليغادرنا، فنحن نطالب بالعزة والاستقلال للمحاماة والقضاء بغير انتقاص لأحد فنحن أصحاب مصلحة وقضية واحدة وهي تحقيق العدالة".

وكشف "عاشور": "نمتلك خطوة طموح بشأن العلاج والمعاش نتيجة لتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وسيشهد عام 2019 زيادة للمعاش بالشكل الذي يليق للمحامي".

وأشاد عاشور، بحضور جموع المحامين غير المسبوق بجلسة التعليم المفتوح يوم 15 يناير الماضي، من كافة أنحاء مصر ورغم الظروف الجوية الصعبة، مضيفًا: "وجودكم منحني القوة، كما أن المحامين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة لظروف عملهم كانوا يتابعون الأحداث لحظة بلحظة للاطمئنان على مستقبل المحاماة".