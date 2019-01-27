"الوطنية للصحافة": زيارة الرئيس السوداني لمصر تؤسس لبرامج تعاون مشتركة

كتب- مصطفى علي:

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة، والمؤسسات الصحفية القومية بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر.

وأكدت الهيئة، في بيان مساء اليوم الأحد، أن الزيارة تعكس العلاقات القوية بين البلدين في جميع الاتجاهات، وتؤسس لبرامج تعاون مشتركة تعود بالخير على البلدين والشعبين، انطلاقًا من اعتزاز مصر بعلاقتها الاستراتيجية والتاريخية مع السودان، ودفعًا للجهود المشتركة التي تخدم شعبي وادي النيل، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على التنسيق الكامل بين البلدين والسعي الدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين.

وأضافت الهيئة والمؤسسات الصحفية القومية (التي تضم وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف ودار الهلال ودار المعارف)، أن زيارة الرئيس البشير لمصر تأتي امتدادًا للتعاون الثنائي؛ خاصة في المجالات الاقتصادية والمشروعات المشتركة، وتعزز التقدم في تنفيذ البرامج التي يجرى تنفيذها، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، والتعاون في مجالات التدريب والتنمية البشرية ورفع قيمة الاستثمارات، وتعظيم الإمكانيات والموارد الكبيرة التي يزخر بها البلدان.

وأعربت الهيئة عن خالص تمنياتها للشعب السوداني الشقيق بالتقدم والازدهار، وأن يمضي خطوات للأمام في سبيل النمو، وتقوية الدولة السودانية ودعم قدراتها، وعدم المساس بمقوماتها وإمكانياتها، في ظل الاحتكام للحوار بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى ما يخدم الشعب السوداني، وإلى اجتياز كافة الأزمات وتحقيق الاستقرار.