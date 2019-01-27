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    وزيرة الثقافة تطلع على مقترح مشروع تطوير معهد الموسيقى العربية

    08:53 م الأحد 27 يناير 2019
    وزيرة الثقافة تطلع على مقترح مشروع تطوير معهد الموسيقى العربية

    وزيرة الثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الأحد، مبنى المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون للإطلاع على مقترح مشروع تطويره، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف هيكل عميد المعهد.

    وشهدت الوزيرة عرض تصوريا ثلاثي الأبعاد لإعادة تأهيل المبنى والساحة الخارجية طبقا لأحدث النظم العالمية ، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من امكانياته باعتباره المعهد الوحيد من نوعه والرسمي في مصر والشرق الأوسط.

    ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة مراعاة المشروع لمتطلبات ذوي القدرات الخاصة وإدراج المكتبة المتخصصة والسمعية ضمن الخطة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على خصوصية المكان وزيادة عدد ومساحة القاعات لاستيعاب عددا أكبر من الدارسين مع تجهيزها بشكل يسمح بالاستخدامات المتنوعة.

    وزيرة الثقافة تطوير معهد الموسيقى العربية إيناس عبد الدايم أكاديمية الفنون أشرف زكى

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