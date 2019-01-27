"صناع الخير": إجراء 100 عملية زرع قرنية بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".. غدًا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية انطلاق مرحلة جديدة ضمن حملة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى القرنية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة، وتبدأ المؤسستان ،غدا الاثنين، إجراء 100 عملية زرع قرنية بالمجان تماما لمرضى غير قادرين، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير - في تصريح اليوم الأحد - إن إجراء هذا النوع من العمليات يعد الأعلى تكلفة بين جراحات العيون المختلفة وتصل تكلفة زراعة القرنية للعين الواحدة 30 ألف جنيه.

وأضاف أنه يجرى تجهيز أول عشر حالات لدخول العمليات غدا بمعهد بحوث الرمد بالجيزة، موضحا أنه يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للعين، بالإضافة إلى فحوصات الباطنة ورسم القلب قبل التخدير وأن الحالات التي تم اكتشاف حاجتهم لزرع قرنية كانت من خلال قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالمجان، والتي تجوب القرى والنجوع في أكثر من 16 محافظة على مستوى الجمهورية.