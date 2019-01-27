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    ​براعم الأزهر يقدمون فقرات مسرحية وكورال في معرض القاهرة للكتاب

    08:35 م الأحد 27 يناير 2019
    ​براعم الأزهر يقدمون فقرات مسرحية وكورال في معرض القاهرة للكتاب

    معرض الكتاب

    القاهرة- أ ش أ:
    قدم براعم الأزهر، الأحد، فقرات مسرحية وعروض غنائية "كورال" في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط إقبال كبير وإشادات واسعة من الحضور.

    وقدم طلاب معهد الصفا الأزهري 11 فقرة مسرحية، تناولت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل الصلاة عليه، وفضل الأم وضرورة توقيرها، والدعوة للتفاؤل، والتوعية بقضية القدس.
    وتضمنت العروض قصيدة "في حب النبي" التي تبرز جوانب من قيم التسامح والعدل في حياة النبي، بينما تناول عرض "وطني بالأحضان" أهمية حب الوطن والحفاظ عليه، أما عرض "حي على الصلاة" فقد ركز على وجوب المسارعة إلى أداء الصلاة في وقتها، واختتم براعم الأزهر فقراتهم بقصيدة "منطقي" وهي تسخر ممن يسب النبي.

    ويشارك الأزهر الشريف، للعام الثالث على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

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    معرض الكتاب براعم الأزهر فقرات مسرحية الأزهر الشريف

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