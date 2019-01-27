مستقبل وطن: نقترح إنشاء تطبيق إلكتروني للترويج لمصر سياحيًا خلال "أمم أفريقيا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت اللجنة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور علي الإدريسي، سبل تعزيز الاستفادة من استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا الصيف المقبل، حيث شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الاقتصاديين وخبراء البنوك والمصارف المصرية، فضلًا عن عدد من الخبراء المتخصصين في عالم المال والأعمال.

وتناول الاجتماع، وفق بيان للحزب، اليوم الأحد، اقتراح اللجنة بأهمية تدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول (application mobile) يتضمن برامج وعروض سياحية للجمهور من مختلف الجنسيات الإفريقية أثناء حضور مباريات البطولة، وذلك وفق أجندة المباريات في المحافظات المستضيفة لها.

وأكد الدكتور علي الإدريسي، أن حزب مستقبل وطن مستعد للمشاركة مع كافة الجهات والوزارات المعنية للترويج لكافة المقاصد السياحية المصرية.

وتطرق الاجتماع لعرض ومناقشة أهم التقارير الدولية التي تناولت الوضع الاقتصادي لمصر، والتي أشادت ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وما تحقق على أرض الواقع، مثل تقرير بنك "ستنادر تشارترد" بشأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وكذلك تقرير وكالة "فيتش" المتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر وشمال إفريقيا، والذي أشار إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية مقارنة بالأعوام السابقة.

كما بحثت اللجنة، آليات وسبل تعزيز الاستفادة من التمويل الشخصي والتجزئة المقدم من جانب البنوك، بما يساهم في تحسين البيئة المصرفية، لما يمثله من أهمية تنعكس على مناخ الاستثمار مستقبلًا.