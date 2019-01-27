محمد المسعود: زيارة "ماكرون" للقاهرة إيجابية الأثر بكافة المجالات

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، باعتبارها أول زيارة له بعد انتخابه رئيسًا لفرنسا في 2017، مشيرًا إلى أنها تؤكد متانة العلاقة السياسية والاقتصادية بين البلدين، بجانب العديد من الروابط الثقافية بين شعبي الدولتين.

وقال المسعود، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الزيارة والقمة بين الزعيمين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، سيكون لها آثارها الإيجابية لصالح القاهرة وباريس وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة تدفقًا للسياح من فرنسا للمناطق السياحية والأثرية بمصر.

وأشار النائب محمد المسعود، إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين الدولتين، خاصة وأن هناك تشابهًا كبيرًا بين المدرستين المصرية والفرنسية في مجال التعليم والجامعات بصفة عامة وفي الدراسات القانونية بصفة خاصة وأن معظم البعثات الدراسية القانونية المصرية تتوجه إلى فرنسا لما تشتهر به فرنسا من عمق المدرسة القانونية.

وأكد أن كبار أساتذة وفقهاء القانون في مصر من خريجي الجامعات والدراسات القانونية الفرنسية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الحالي، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية الأسبق.

كما توقع المسعود، أن تشهد الزيارة ضخ مزيد من الاستثمارات في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تطورًا غير مسبوق في العلاقات الثنائية وذلك منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014 إضافة إلى أنه سيتم توقيع حوالي 30 اتفاقية تعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.