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    الكنيسى: 10 مارس أول جمعية عمومية للإعلاميين لانتخاب مجلس إدارة جديد

    04:13 م الأحد 27 يناير 2019
    الكنيسى: 10 مارس أول جمعية عمومية للإعلاميين لانتخاب مجلس إدارة جديد

    حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين

    كتب- مصطفى علي:

    قال حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين، إن قرارات مجلس إدارة النقابة فى جلسته بتاريخ الثلاثاء 8 يناير 2019، تتضمن الدعوة لإجراء أول جمعية عمومية غير عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة يوم 10 مارس 2019، مع تكليف اللواء سعد عباس، المدير التنفيذي للنقابة بالتحضير والإعداد لعقد الجمعية فى التاريخ المشار إليه.
    وأضاف الكنيسي في بيان له اليوم، أن الاجتماع يُعد آخر جلسة لمجلس الإدارة برئاسته عقب تقديم استقالته مكتفياً بتحقيق حلم إنشاء نقابة الإعلاميين بعد مشوار طويل من النضال لكي تظهر وترى النور، مؤكداً على ثقته فى أن زملاءه باللجنة التأسيسية و الإداريين سيواصلون جهودهم لعقد الجمعية العمومية بالصورة التي تليق بنقابتنا.​

     

    حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين جمعية عمومية للإعلاميين انتخابات الاعلاميين

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