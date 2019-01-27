أجهزة كهربائية وبطاطين.. "الوفد مع الناس" تقدم خدماتها لأهالي أوسيم

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كتب- محمد نصار:

شهدت مبادرة "الوفد مع الناس" بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، اقبالًا كثيفا من المواطنين من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها في حضور النائب الوفدي سعد بدير.

وقال الوفد، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم توزيع عدد كبير من الأجهزة الكهربائية والبطاطين من أفخر الأنواع خدمة لأهالي الدائرة، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات التي تعاني منها الدائرة ودراستها والعمل على حلها بشكل متكامل.

وتضمنت المبادرة قوافل طبية شاملة في جميع التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن المقرر أن يفتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، أكبر ملتقى توظيفي للشباب بمنطقة أوسيم وبرطس بمحافظة الجيزة بمشاركة 40 شركة ومصنعًا لتوفير 5000 فرصة عمل للشباب، والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.