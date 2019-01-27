"نقل الجثامين والقبض على مصريين بإيران".. بيانات النواب العاجلة

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، استعراض مجموعة من البيانات العاجلة من قبل النواب تجاه الإشكاليات التى تواجه المواطنين بالشارع المصري، حيث أكد النائب الوفدي عمرو أبواليزيد، أن دائرة بولاق الدكرور، بها 3 مليون مواطن بحسب تقرير جهاز الإحصاء، والخدمات المرورية بها وأعمال شرطة المرافق ليست على المستوي المطلوب، بالرغم من الجهود التي تتم من قبل رجال الداخلية، إلا أن القدرات ليست متوافرة بالقدر المطلوب.

كما تحدث النائب عمرو أبواليزيد، بشأن عدم إتمام السلالم المتحركة في كوبري الخشب ومزلقان ناهيا، مطالبا وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام ذلك، فيما اشتكى النائب رحمي بكير، من قلة ماكينات الصرف الآلي في شمال سيناء وخاصة مدينة العريش، مشيرا إلى المحافظة تعاني من طوابير كثيرة بسبب الزحام.

وأثار النائب إيهاب الغطاطي، أزمة الإزالات التى تمت بمنطقة نزله السمان بالهرم، مؤكدا على أن الجميع مع خطة الدولة للتطوير، ولكن على الحكومة أن تعلن ذلك على الرأي العام، و ماهي سياسات الحكومة والمشروع القومي من قبل الحكومة للتطوير؟ فيما آثار النائب ياسين عبد الصبور، نائب نصر النوبة أزمات الكهرباء التي تعاني منها الدائرة.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن البرلمان يتواصل مع وزارة الخارجية بشأن أزمة الصيادين المصريين المحتجزين فى إيران، حيث ألقى النائب إبراهيم القصاص، ببيان عاجل عن احتجاز 5 مصريين فى السجون الإيرانية لاختراقهم المياه الإقليمية.

وأوضح أن الصيادين تعاقدوت مع رجل سعودي للعمل على أحد المراكب السعودية وجنحت المركب ودخلت المياه الإقليمية وتم حجزهم هناك، مستطردا "أرجو من الخارجية المصرية أن تقوم بدفع هذه الأموال للجانب الإيرانى".

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حديثه بشأن نقل الجثامين أثناء زيارته للكويت تضمن شقين: الأول متعلق باقتراح عمل صندوق لرعاية المصريين بالخارج، واقتراح آخر بالتواصل مع وزارة الخارجية بأن يتم تحصيل رسم معين على كل عقد عمل يتم توثيقه وفق العملة الخاصة بالدولة التي يوثق بشأنها العقد.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، بعد طلب النائب مصطفي بكري، توضيح تصريحات رئيس المجلس بشأن نقل الجثامين، خاصة أنه تم تداولها بشكل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي بطريق غير صحيحة.​