وزير الأوقاف: 20 مليون جنيه من باب البر لدعم مبادرة نور حياة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من أموال البر لدعم مبادرة "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت.

وقال جمعة في بيان له الأحد، إن ذلك يأتي ضمن الدور المجتمع لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

ودعا وزير الأوقاف المجتمع كله للتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أطلقها الرئيس، والتي تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار، وأن ذلك يأتي في أولويات التكافل الاجتماعي، وتنفيس الكرب عن المكروبين، فمن نفس عن إنسان كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة.

ودعا وزير الأوقاف إلى دعم صندوق تحيا مصر بكل مبادراته ووجوه إنفاقه، مؤكدا أنه بعد اطلاعنا على أنشطة الصندوق الإنسانية وما قدمه ويقدمه منذ تأسيسه، صار لزاما علينا أن ندعمه ليستمر في خدمة الفئات والمناطق الأولى بالرعاية وليتمكن من مضاعفة نشاطه في خدمة هذه الفئات بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والوفاء بحق الواجب الكفائي الذي يحتم علينا ألا يكون بيننا جائع لا يجد ما يسد جوعته ولا مريض لا يجد ما يتداوى به، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم : " ما آمن بي من بات شبعان وحاره جائع وهو يعلم ".