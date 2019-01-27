أول استجواب فى البرلمان لوزيرة البيئة.. والحكومة: جاهزون

كتب- أحمد علي:

قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة، الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فرج، لوزيرة البيئة، ليعد ذلك الاستجواب الأول الذى سيتم مناقشته داخل قاعة المجلس، بعد أن استقال وزير التموين الأسبق خالد حنفى قبل مناقشة الاستجواب المقدم ضده.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مناقشة الاستجواب سيكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس، لافتا إلى أن النائبة شيرين فراج، تقدمت بالاستجواب لتقصير وزيرة البيئة فى تطبيق قانون البيئة على مقالب النفايات، ومراقبة المنشأت الصناعية المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها وعدم التزامها بالشروط المقررة قانونا، وذلك فضلا عن سماح الوزارة باستخدام نفايات مستوردة من الخارج.

ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: هل الحكومة مستعدة للرد على استجواب؟ فرد الوزير: "الحكومة مستعدة للرد على الاستجواب فى أي موعد يحدده المجلس".