مدبولي لشبكة "cnbc": ليس هناك قلق على مستقبل مسار الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي قلق على مستقبل مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وكشف مدبولي عن أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الثلاث سنوات الماضية أثمرت عن أرقام قياسية تتعلق بالنمو الاقتصادي حيث سجل النمو الاقتصادي ومعدلات بشكل مستمر حيث وصلت المعدل إلى 5.3 % في 2018، ونستهدف نسبة 5.8 % خلال العام المالي الجاري.

وجاءت تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي في فيديو لمقابلة تليفزيونية أجرتها قناة "cnbc" الأمريكية معه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ووزعه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وأوضح أن أهم شيء تم تحقيقه هو الإصلاح الحقيقي في عدة قضايا معقدة كدعم المواد البترولية، وكذلك السلع التموينية فضلا عن تأمين بيئة استثمارية من خلال العديد من التعديلات والتطويرات التي جعلت مصر جاذبة للاستثمار مجددا من وجهة نظر محلية وعالمية.

وحول التعاون المصري مع شركة أبل، أكد مدبولي أنه التقى في دافوس المسؤول التنفيذي لشركة أبل وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة باعتبار أن السوق المصرية كبيرة وجذابة، مشيرًا إلى أن أبل كانت متواجدة في مصر من خلال وكلاء موردين غير مباشرين.

وأضاف "ناقشنا مسألة تواجد أبل في مصر لتكون واحدة من مراكزها الصناعية ومقرا لخدمة المنطقة بأكملها خاصة في ظل تبني الحكومة المصرية لبرنامج طموح في إصلاح التعليم".​